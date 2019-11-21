Одеський окружний адміністративний суд оприлюднив інфографіку щодо відпусток під час карантину.
Дивися повний текст 😷 Хто має право на відпустку під час карантину (інфографіка).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:47
Хто має право на відпустку під час карантину...
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Дивися повний текст 😷 Хто має право на відпустку під час карантину (інфографіка).
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:47
З самоізоляцією світу, вірусом, падінням ринків цінних паперів, нафти, ростом курсу валюту, карантином у безплатну відпустку через кілька днів порине ледь не вся країна. Сумно. Але все так не буде. Життя - зебра.
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