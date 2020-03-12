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Хто має право на відпустку
під час карантину...

Хто має право на відпустку під час карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:47

Хто має право на відпустку під час карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Одеський окружний адміністративний суд оприлюднив інфографіку щодо відпусток під час карантину.

Дивися повний текст 😷 Хто має право на відпустку під час карантину (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:47

З самоізоляцією світу, вірусом, падінням ринків цінних паперів, нафти, ростом курсу валюту, карантином у безплатну відпустку через кілька днів порине ледь не вся країна. Сумно. Але все так не буде. Життя - зебра.
DIV
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:43

Дичь... И кому нужен отпуск за свой счет, если его никак не оплачивают? Жить за что???
Отпуск за свой счет дадут и без всякого карантина и без детей, а вот с оплатой беда...
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:32

От для таких форс-мажорів і має бути резерв, щоб людина могла протриматися власними заощадженнями декілька місяців, в ідеалі пів-року - рік.
stabronyk
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