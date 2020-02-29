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monobank підключив додаткову
категорію кешбек «Карантин»

monobank підключив додаткову категорію кешбек «Карантин»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:00

monobank підключив додаткову категорію кешбек «Карантин»

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський в телеграм-каналі.

Дивися повний текст monobank підключив додаткову категорію кешбек «Карантин».
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