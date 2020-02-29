|
|
monobank підключив додаткову категорію кешбек «Карантин»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський в телеграм-каналі.
Дивися повний текст monobank підключив додаткову категорію кешбек «Карантин»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94052
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:00
«...Pornhub, Brazzers...» - особенно актуально ;)
-
panzershreck1921
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 28.09.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:01
самое актуальное сейчас - это скидка 20% на Pornhub Браво Монобанк!
-
gento44
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:11
реклама порно від банку
-
5kopiyok
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 05.11.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|12
|198
|
|
|19
|1403
|
|
|7
|539
|