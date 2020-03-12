RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: напружена
ситуація з самого ранку

Міжбанк: напружена ситуація з самого ранку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:22

Міжбанк: напружена ситуація з самого ранку

Пропонуємо до обговорення:
Цей понеділок на валютному ринку знову буде проходити під знаком істотного тиску на гривню. І знову не дасть нудьгувати нікому: ні клієнтам, ні банкам, ні самому НБУ

Дивися повний текст Міжбанк: напружена ситуація з самого ранку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94052
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:22

До 29 планируют дотянуть и отвоевать под шумок коронавируса , потери по бюджету , помоему все раздувание по вирусу идет для замыливание глаз резкого скачка курса и наполнения бюджета и подписания слива Украины в Минских соглашениях
macho070707
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 19.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: долар злітає через коронавірус
R2 » Чет 12 бер, 2020 13:09
4 287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 22:39
vihtor569
Міжбанк: спекулянти активно користуються ситуацією
R2 » П'ят 13 бер, 2020 21:50
1 140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 21:50
lsd08111982
Міжбанк: валютний ринок лихоманить. До того ж сильно
R2 » Сер 11 бер, 2020 20:17
1 280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 09:10
hlaaluu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.