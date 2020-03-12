Цей понеділок на валютному ринку знову буде проходити під знаком істотного тиску на гривню. І знову не дасть нудьгувати нікому: ні клієнтам, ні банкам, ні самому НБУ
Дивися повний текст Міжбанк: напружена ситуація з самого ранку.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:22
Міжбанк: напружена ситуація з самого ранку
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Дивися повний текст Міжбанк: напружена ситуація з самого ранку.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:22
До 29 планируют дотянуть и отвоевать под шумок коронавируса , потери по бюджету , помоему все раздувание по вирусу идет для замыливание глаз резкого скачка курса и наполнения бюджета и подписания слива Украины в Минских соглашениях
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