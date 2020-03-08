За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:16
Чого очікувати від курсу цього тижня?
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Дивися повний текст Чого очікувати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:34
Re: Чого очікувати від курсу цього тижня?
“Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,7 грн, а готівковий долар близько 26,6/26,9 грн”, – прогнозує Іосуб...... анаЛетега в топку... в канторе под вечер уже 27,9 и то нету а так 28,20 ..
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:16
Re: Чого очікувати від курсу цього тижня?
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