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Чого очікувати від
курсу цього тижня?

Чого очікувати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:16

Чого очікувати від курсу цього тижня?

Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку.

Дивися повний текст Чого очікувати від курсу цього тижня?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:16

Really?
stepan_khlyan
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:34

Re: Чого очікувати від курсу цього тижня?

“Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,7 грн, а готівковий долар близько 26,6/26,9 грн”, – прогнозує Іосуб...... анаЛетега в топку... в канторе под вечер уже 27,9 и то нету а так 28,20 ..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:07

Гуляют слухи, что будет 30.
podsneznIK55
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:16

Re: Чого очікувати від курсу цього тижня?

  podsneznIK55 написав:Гуляют слухи
ну загон оленей продолжается)
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03

  podsneznIK55 написав:Гуляют слухи, что будет 30.

Кто-то очень хорошо заработает на хомячках...
PSL
 
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