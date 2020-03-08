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Чого очікувати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:16
Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку.
Дивися повний текст Чого очікувати від курсу цього тижня?
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R2
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:16
Really?
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stepan_khlyan
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:34
“Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,7 грн, а готівковий долар близько 26,6/26,9 грн”, – прогнозує Іосуб...... анаЛетега в топку... в канторе под вечер уже 27,9 и то нету а так 28,20 ..
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Джон
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:07
Гуляют слухи, что будет 30.
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podsneznIK55
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:16
podsneznIK55 написав:
Гуляют слухи
ну загон оленей продолжается)
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Джон
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03
podsneznIK55 написав:
Гуляют слухи, что будет 30.
Кто-то очень хорошо заработает на хомячках...
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PSL
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:06
Ребят 30 пробьет я уверен 100%, вот если бы раскрутить до 40-50 то можно смело скидывать)
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777serg87
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:47
Джон написав: podsneznIK55 написав:
Гуляют слухи
ну загон оленей продолжается)
незнаю может у вас по 27 а приват уже по 29 продает
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sopkotomhu
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:39
sopkotomhu написав:
а приват уже по 29 продает
это вчера вечером было... а так да 29+ по канторам и банкам в основном...
777serg87 написав:
30 пробьет я уверен 100%, вот если бы раскрутить до 40-50
да если и по 30+ скинуть тоже не плохо было бы..40+ это наврядли... хотя..в общем надо посмотреть..
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Джон
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