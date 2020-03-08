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Чого очікувати від
курсу цього тижня?

Чого очікувати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58

Очень оптимистично. Думаю, что к концу недели уверенные 29.
aleksandr-musienko
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Повідомлень: 9
З нами з: 18.03.20
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