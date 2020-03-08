|
|
Чого очікувати від курсу цього тижня?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:58
Очень оптимистично. Думаю, что к концу недели уверенные 29.
-
aleksandr-musienko
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 18.03.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему