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Україна почала закачування
газу в підземні сховища

Україна почала закачування газу в підземні сховища
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:21

Україна почала закачування газу в підземні сховища

Пропонуємо до обговорення:
Україна 11 березня 2020 року почала закачування газу в свої підземні сховища (ПСГ), свідчать оперативні дані, опубліковані сьогодні на сайті "Оператора ГТС України".

Дивися повний текст Україна почала закачування газу в підземні сховища.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:22

І для чого ми закачуємо знову, тим паче що ціни зараз падають і точно ще впадуть.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:54

Как бы не закачать лишнего - ещё не известно, сколько потребителей доживёт до следующего отопительного сезона. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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