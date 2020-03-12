Україна 11 березня 2020 року почала закачування газу в свої підземні сховища (ПСГ), свідчать оперативні дані, опубліковані сьогодні на сайті "Оператора ГТС України".
Дивися повний текст Україна почала закачування газу в підземні сховища.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:21
Україна почала закачування газу в підземні сховища
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна почала закачування газу в підземні сховища.
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:22
І для чого ми закачуємо знову, тим паче що ціни зараз падають і точно ще впадуть.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:54
Как бы не закачать лишнего - ещё не известно, сколько потребителей доживёт до следующего отопительного сезона.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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