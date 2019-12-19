Президент України Володимир Зеленський закликає посилити карантин по всій Україні для недопущення поширення коронавируса.
Дивися повний текст Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує посилити карантин (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:02
Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує посилити карантин (відео).
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:02
Метро закрыть, в автобусах по 20 человек, остальные сидят дома или стоят в пробках на своих автомобилях по пути на работу и с работы. Клоун есть клоун.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:08
а як працівники київських медзакладів будуть добиратись на роботу, а працівники аптек, супермаркетів? На їхні зарплати авто не купиш. Таксі на всіх не хватить. В маршрутку не влізеш, та часто прямої і не має.
Модели иногда преподносят сюрпризы.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:14
Я понимаю гос-во всем платит зарплату, и мы сидим дома, а так де*** меры какие-то.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:32
Цены на автомобили резко рванут вверх из-за роста спроса - "метро закрыто, в такси не содют" (с). Ещё и "евроблях" не станет.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:36
По тихому протянуть продажу земли и как раз удобный повод протесты задавить.....
|