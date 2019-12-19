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Закрити метро, призначити
міністрів: Президент пропонує...

Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:02

Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський закликає посилити карантин по всій Україні для недопущення поширення коронавируса.

Дивися повний текст Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує посилити карантин (відео).
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Метро закрыть, в автобусах по 20 человек, остальные сидят дома или стоят в пробках на своих автомобилях по пути на работу и с работы. Клоун есть клоун.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:08

а як працівники київських медзакладів будуть добиратись на роботу, а працівники аптек, супермаркетів? На їхні зарплати авто не купиш. Таксі на всіх не хватить. В маршрутку не влізеш, та часто прямої і не має.
Модели иногда преподносят сюрпризы.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:14

Я понимаю гос-во всем платит зарплату, и мы сидим дома, а так де*** меры какие-то.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:32

Цены на автомобили резко рванут вверх из-за роста спроса - "метро закрыто, в такси не содют" (с). Ещё и "евроблях" не станет.
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По тихому протянуть продажу земли и как раз удобный повод протесты задавить.....
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:44

феерический дол...б
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:54

Это надо было в 2013 г. делать чтобы украинский вирус головного мозга по всей стране не распространился. Тогда бы и этих дол..б у власти сейчас не видели.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:58

Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.

Зато в армию с 1 апреля призывать начнут.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:10

  svetoch-10 написав:По тихому протянуть продажу земли и как раз удобный повод протесты задавить.....

И не только. И Минские новые утвердить...
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