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Закрити метро, призначити
міністрів: Президент пропонує...

Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:11

  svetoch-10 написав:По тихому протянуть продажу земли и как раз удобный повод протесты задавить.....


Это точно! Зеленский предложил и можно не сомневаться, Кабмин примет:
7) Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Распил денег в мировом масштабе + уничтожение малого бизнеса !
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:13

Надеется протянуть СВОИ законы в ущерб государству.
Теперь он нам будет часто выкладывать подобные ролики, где будет рассказывать о Вовиной 1000 грн. и подлецах раскачивающих лодку.
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