Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...

Это точно! Зеленский предложил и можно не сомневаться, Кабмин примет:
7) Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:11
Это точно! Зеленский предложил и можно не сомневаться, Кабмин примет:
7) Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:13
Надеется протянуть СВОИ законы в ущерб государству.
Теперь он нам будет часто выкладывать подобные ролики, где будет рассказывать о Вовиной 1000 грн. и подлецах раскачивающих лодку.
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