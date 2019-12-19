Это точно! Зеленский предложил и можно не сомневаться, Кабмин примет:
7) Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:11
Это точно! Зеленский предложил и можно не сомневаться, Кабмин примет:
7) Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:13
Надеется протянуть СВОИ законы в ущерб государству.
Теперь он нам будет часто выкладывать подобные ролики, где будет рассказывать о Вовиной 1000 грн. и подлецах раскачивающих лодку.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:35
Швидкі реформи - це дуже варта довіри заява ! . Після 9-ти місяців саботажу , розкрадання бюджетних коштів, землі у населення; вертепу у нафтогазі та держмонополіях.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:42
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:59
Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:13
Оно в метро никогда не ездило и не догадывается что это столбняк для всего Киева, для всех жизнеобеспечивающих сфер, даже если оно выделит свой кортеж всех развозить.
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