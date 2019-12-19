RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Закрити метро, призначити
міністрів: Президент пропонує...

Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:23

svetoch-10, нужно было не пускать своих граждан на родину? А то что проверка приезжающих была организована через задницу и никто не контролировал чтобы они две недели после приезда сидели дома - это нужно спрашивать с ответственных лиц. А если не закрыть метро - то потом когда начнется армагедец вы ведь первый начнете кричать - "Почему не принимали мер". Так вот они меры хоть и запоздавшие, но лучше чем ничего, ведь так?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8293 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:23

Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.

  Попаданец написав:Тогда бы и этих дол..б у власти сейчас не видели.

То есть в Италии например такие меры приняты уже как несколько недель тому и они тоже дол..б?
  tigr-uu написав:Я понимаю гос-во всем платит зарплату, и мы сидим дома,
зарплата то такое... а кто будет ТЦ платить аренду если он закрыт и торговли нет?? Ведь будет куча налоговых деклараций с нулем прибыли и нулевыми налоговыми отчислениями... а та же валюта? Это сейчас по долларам пукан горит .. но что будет через месяц если он продлиться? Карантин то в США тоже и ЕС многие страны ввели.. та же Польша.. у меня сосед сам карту поляка имеет и злотые а поехать и в Польше затариться теми же продуктами не может.. карантин..а в магазине продукты за гривны..там доллары нахрен не нужны... понесут назад?? При закрытой границе валюта нафиг не нужна 90% населения..ведь тупо не сможешь купить тот же импортный лимон или банан.. его просто не будет а кусок сала и картошка на базаре у "дяди Мирона" за гривны продается..
Джон
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 16.03.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:28

Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.

  Джон написав:а кусок сала и картошка на базаре у "дяди Мирона" за гривны продается..

если наступит такая ж..па как в Италии, то это проблема покажется сущей мелочью. Кредитные карты сегодня есть практически у всех и купить себе хлеба, картошки и консерву в магазине можно. Две недели это не два месяца.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8293 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:53

  RomanTik написав:
  Джон написав:а кусок сала и картошка на базаре у "дяди Мирона" за гривны продается..

если наступит такая ж..па как в Италии, то это проблема покажется сущей мелочью. Кредитные карты сегодня есть практически у всех и купить себе хлеба, картошки и консерву в магазине можно. Две недели это не два месяца.
Две недели - это только начало) Как в Италии у нас вирус заиграет через месяца полтора
mvi
 
Повідомлень: 85
З нами з: 07.11.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:23

mvi, так чтобы не заиграл и нужен карантин. Или будем по примеру итальянцев хиханьки-хаханьки пока петух ниже пояса не клюнет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8293 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в... 1, 2
R2 » П'ят 13 бер, 2020 10:05
15 660
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 11:37
Вкладчик1234
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 19 гру, 2019 09:10
36 5315
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 22:53
Михалыч
Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за... 1, 2
R2 » Сер 11 бер, 2020 11:03
15 1564
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 19:16
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82757)
17.03.2020 02:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.