Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...

Додано: Пон 16 бер, 2020 22:23

Попаданец написав: Тогда бы и этих дол..б у власти сейчас не видели. Тогда бы и этих дол..б у власти сейчас не видели.

tigr-uu написав: Я понимаю гос-во всем платит зарплату, и мы сидим дома, Я понимаю гос-во всем платит зарплату, и мы сидим дома,

То есть в Италии например такие меры приняты уже как несколько недель тому и они тоже дол..б?зарплата то такое... а кто будет ТЦ платить аренду если он закрыт и торговли нет?? Ведь будет куча налоговых деклараций с нулем прибыли и нулевыми налоговыми отчислениями... а та же валюта? Это сейчас по долларам пукан горит .. но что будет через месяц если он продлиться? Карантин то в США тоже и ЕС многие страны ввели.. та же Польша.. у меня сосед сам карту поляка имеет и злотые а поехать и в Польше затариться теми же продуктами не может.. карантин..а в магазине продукты за гривны..там доллары нахрен не нужны... понесут назад?? При закрытой границе валюта нафиг не нужна 90% населения..ведь тупо не сможешь купить тот же импортный лимон или банан.. его просто не будет а кусок сала и картошка на базаре у "дяди Мирона" за гривны продается..