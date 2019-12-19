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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:23
svetoch-10, нужно было не пускать своих граждан на родину? А то что проверка приезжающих была организована через задницу и никто не контролировал чтобы они две недели после приезда сидели дома - это нужно спрашивать с ответственных лиц. А если не закрыть метро - то потом когда начнется армагедец вы ведь первый начнете кричать - "Почему не принимали мер". Так вот они меры хоть и запоздавшие, но лучше чем ничего, ведь так?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:23
Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.
То есть в Италии например такие меры приняты уже как несколько недель тому и они тоже дол..б?
зарплата то такое... а кто будет ТЦ платить аренду если он закрыт и торговли нет?? Ведь будет куча налоговых деклараций с нулем прибыли и нулевыми налоговыми отчислениями... а та же валюта? Это сейчас по долларам пукан горит .. но что будет через месяц если он продлиться? Карантин то в США тоже и ЕС многие страны ввели.. та же Польша.. у меня сосед сам карту поляка имеет и злотые а поехать и в Польше затариться теми же продуктами не может.. карантин..а в магазине продукты за гривны..там доллары нахрен не нужны... понесут назад?? При закрытой границе валюта нафиг не нужна 90% населения..ведь тупо не сможешь купить тот же импортный лимон или банан.. его просто не будет а кусок сала и картошка на базаре у "дяди Мирона" за гривны продается..
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:28
Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.
если наступит такая ж..па как в Италии, то это проблема покажется сущей мелочью. Кредитные карты сегодня есть практически у всех и купить себе хлеба, картошки и консерву в магазине можно. Две недели это не два месяца.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 00:53
Две недели - это только начало) Как в Италии у нас вирус заиграет через месяца полтора
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:23
mvi, так чтобы не заиграл и нужен карантин. Или будем по примеру итальянцев хиханьки-хаханьки пока петух ниже пояса не клюнет?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 05:55
Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.
Додано: Вів 17 бер, 2020 05:57
Додано: Вів 17 бер, 2020 06:01
Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.
Додано: Вів 17 бер, 2020 06:03
Правильное решение! И все пункты грамотно продуманы. Еще только можно дополнить пункт - регулярная рассылка бесплатного пакета с продуктами и медикаментами от государства для малообеспеченных семей с детьми и для пенсионеров, доплаты делать не обязательно.
Додано: Вів 17 бер, 2020 06:11
А что делать скажем медику, работнику аптеки, продуктового супермаркета, если он живет далеко от работы и ездит туда на метро? Идти пешком через весь Киев или Харьков? Драться с другими пассажирами за одно из 10-ти свободных мест в маршрутке? Таксисты, конечно, поимеют гешефт, а также службы доставки.
Не пойму кстати, почему Глово и ему подобным работать разрешили: один "гловер" за рабочий день контактирует с десятками заказчиков и вполне себе может разносить заразу.
Я бы вообще от противного поступил: выводил на рейсы максимальное число всякго транспорта. Учитывая, что ездить сейчас большинству особо некуда (школы/вузы/развлечения закрыты), транспорт бы ездил полупустым, а значит пассажиры бы физически почти не контактировали и не заражались.
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