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Закрити метро, призначити
міністрів: Президент пропонує...

Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:52

  Tegularius написав:Я бы вообще от противного поступил: выводил на рейсы максимальное число всякго транспорта. Учитывая, что ездить сейчас большинству особо некуда (школы/вузы/развлечения закрыты), транспорт бы ездил полупустым, а значит пассажиры бы физически почти не контактировали и не заражались.


А кто вам в этом мешает? Оплатите курсирование многочисленного количества пустого транспорта за ваш счет на месяц-два и пассажиры вам спасибо скажут. По такому принципу можно продолжить фантазировать: "Я бы вообще советовал транспорт сделать бесплатным навсегда, и продукты в магазинах всем бесплатно раздавать не только во время эпидемии, но и после нее тоже."
Евгений Н.
 
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