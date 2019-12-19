Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
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Tegularius написав:Я бы вообще от противного поступил: выводил на рейсы максимальное число всякго транспорта. Учитывая, что ездить сейчас большинству особо некуда (школы/вузы/развлечения закрыты), транспорт бы ездил полупустым, а значит пассажиры бы физически почти не контактировали и не заражались.
А кто вам в этом мешает? Оплатите курсирование многочисленного количества пустого транспорта за ваш счет на месяц-два и пассажиры вам спасибо скажут. По такому принципу можно продолжить фантазировать: "Я бы вообще советовал транспорт сделать бесплатным навсегда, и продукты в магазинах всем бесплатно раздавать не только во время эпидемии, но и после нее тоже."
denislitvinchuk написав:Еще только можно дополнить пункт - регулярная рассылка бесплатного пакета с продуктами и медикаментами от государства для малообеспеченных семей с детьми и для пенсионеров, доплаты делать не обязательно.
А остальным чем питаться?
Mind the gap.
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