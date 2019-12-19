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Закрити метро, призначити
міністрів: Президент пропонує...

Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:52

  Tegularius написав:Я бы вообще от противного поступил: выводил на рейсы максимальное число всякго транспорта. Учитывая, что ездить сейчас большинству особо некуда (школы/вузы/развлечения закрыты), транспорт бы ездил полупустым, а значит пассажиры бы физически почти не контактировали и не заражались.


А кто вам в этом мешает? Оплатите курсирование многочисленного количества пустого транспорта за ваш счет на месяц-два и пассажиры вам спасибо скажут. По такому принципу можно продолжить фантазировать: "Я бы вообще советовал транспорт сделать бесплатным навсегда, и продукты в магазинах всем бесплатно раздавать не только во время эпидемии, но и после нее тоже."
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:11

Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.

У журналистов, как обычно, даже не возникает вопроса о том а имеет ли право президент закрывать метро.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:13

Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.

  RomanTik написав:Кредитные карты сегодня есть практически у всех и купить себе хлеба, картошки и консерву в магазине можно.

Это максимум на месяц. А там уже попадаешь на проценты в лучшем случае или на аннулирование кред.лимита в худшем. Кто потом проценты погасит, Вова Зеленский?

Альфа и Пивденный уже показали как можно полагаться на банки в такой ситуации.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:43

Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.

  denislitvinchuk написав:Еще только можно дополнить пункт - регулярная рассылка бесплатного пакета с продуктами и медикаментами от государства для малообеспеченных семей с детьми и для пенсионеров, доплаты делать не обязательно.

А остальным чем питаться?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:46

Re: Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує.

  RomanTik написав:А за две недели - никто от голода не умрет и не разорится.

А уже объявлено что за две недели умрет коронавирус?
Mind the gap.
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