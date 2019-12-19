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Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:49
wkbapka2019 написав:RomanTik а у кого льготный период заканчивается в этом месяце?
надо было сразу границы закрывать, а не ждать ,пока сюда привезут этот вирус. А последствия этого карантина для Украины могут быть ужасными.
Интересно, как завтра часть медперсонала, что живет за городом, доберется на места работы?
Надо было хотя бы продумать спец. транспорт.
Переводите деньги на карту со счета. Или вопрос был "как черный нал обезналичить?"?
Как и вчера -- на маршрутках.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:16
denislitvinchuk написав:
Правильное решение! И все пункты грамотно продуманы. Еще только можно дополнить пункт - регулярная рассылка бесплатного пакета с продуктами и медикаментами от государства для малообеспеченных семей с детьми и для пенсионеров, доплаты делать не обязательно.
Доплату не обязательно ?! Можно просроченные продукты завезти ? Ну однако. Не фиг им выбирать что-то нужное и свежее, можно впарить никому не нужное, гнилое и просроченное? кто будет все это возить ? А лекарства ? Кто-то для иммунтета ест мед, кто-то шиповнк, а кто-то витамины пьет. Мне Актимель подходит, мед лпповый и бузина с цинком. К сожалению эхнацея не помогает. Это к примеру. Желающим деньги. А кому продукты завозить - то по желанию.
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