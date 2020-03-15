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Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:49
wkbapka2019 написав:RomanTik а у кого льготный период заканчивается в этом месяце?
надо было сразу границы закрывать, а не ждать ,пока сюда привезут этот вирус. А последствия этого карантина для Украины могут быть ужасными.
Интересно, как завтра часть медперсонала, что живет за городом, доберется на места работы?
Надо было хотя бы продумать спец. транспорт.
Переводите деньги на карту со счета. Или вопрос был "как черный нал обезналичить?"?
Как и вчера -- на маршрутках.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:16
denislitvinchuk написав:
Правильное решение! И все пункты грамотно продуманы. Еще только можно дополнить пункт - регулярная рассылка бесплатного пакета с продуктами и медикаментами от государства для малообеспеченных семей с детьми и для пенсионеров, доплаты делать не обязательно.
Доплату не обязательно ?! Можно просроченные продукты завезти ? Ну однако. Не фиг им выбирать что-то нужное и свежее, можно впарить никому не нужное, гнилое и просроченное? кто будет все это возить ? А лекарства ? Кто-то для иммунтета ест мед, кто-то шиповнк, а кто-то витамины пьет. Мне Актимель подходит, мед лпповый и бузина с цинком. К сожалению эхнацея не помогает. Это к примеру. Желающим деньги. А кому продукты завозить - то по желанию.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:02
wkbapka2019 написав:RomanTik
а у кого льготный период заканчивается в этом месяце?
надо было сразу границы закрывать, а не ждать ,пока сюда привезут этот вирус. А последствия этого карантина для Украины могут быть ужасными.
Интересно, как завтра часть медперсонала, что живет за городом, доберется на места работы? Надо было хотя бы продумать спец. транспорт.
и что что в этом месяце? на новые расходы, то он будет действовать именно до 25 апреля (если конечно это мастеркард, но визу я лично никогда и не беру в качестве кредитки из-за короткого льготного периода). На счет спецтраспорта - согласен и это нужно конечно сделать. Как и доставку еды пожилым одиноким людям.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:18
vetalok написав:
А когда янукович закрыл метро - тоже не имел права?)
Ты спрашиваешь так будто я говорил что имел... Вместо того чтобы чесно признать что Зеленский как и Янукович узурпирует власть.
RomanTik написав:
Про форс-мажор слышали? Вот это он и есть
Форс-мажор согласно закона возможен только при ЧП. А у нас нет ЧП. Сюрпрайз!
Mind the gap.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:18
vitaliy_berdinskikh написав: vetalok написав:
А когда янукович закрыл метро - тоже не имел права?)
Ты спрашиваешь так будто я говорил что имел... Вместо того чтобы чесно признать что Зеленский как и Янукович узурпирует власть.
RomanTik написав:
Про форс-мажор слышали? Вот это он и есть
Форс-мажор согласно закона возможен только при ЧП. А у нас нет ЧП
. Сюрпрайз!
_Еще_ нет. Если не работать на упреждение -- будет.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:40
_hunter написав:
_Еще_ нет. Если не работать на упреждение -- будет.
Без ЧП невозможно закрые метро. Вот в чем петрушка.
Более того, закрытие метро волевым решением недебила тянет на уголовное преступление. Сразу по нескольким статьям.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:37
vitaliy_berdinskikh написав:
Без ЧП невозможно закрые метро
_hunter написав:
_Еще_ нет. Если не работать на упреждение -- будет.
. Вот в чем петрушка.
Более того, закрытие метро волевым решением недебила тянет на уголовное преступление. Сразу по нескольким статьям.
Точно?
Закон України "Про міський електричний транспорт"
Стаття 20. Припинення або обмеження надання транспортних послуг. Організація роботи у надзвичайних умовах1. Тимчасове припинення або обмеження надання транспортних послуг може застосовуватися у випадках, передбачених Правилами дорожнього руху
Правила дорожнього руху 2020
1. Загальні положення
1.8 Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими Правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку.
КабМин выпускает законодательную "постанову" -- вроде все ОК.
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