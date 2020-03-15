Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...

Додано: Сер 18 бер, 2020 18:40

_hunter написав: Точно?

Закон України "Про міський електричний транспорт"

Стаття 20. Припинення або обмеження надання транспортних послуг. Організація роботи у надзвичайних умовах1. Тимчасове припинення або обмеження надання транспортних послуг може застосовуватися у випадках, передбачених Правилами дорожнього руху



Правила дорожнього руху 2020

1. Загальні положення

1.8 Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими Правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку.



КабМин выпускает законодательную "постанову" -- вроде все ОК. Точно?Закон України "Про міський електричний транспорт"Правила дорожнього руху 2020КабМин выпускает законодательную "постанову" -- вроде все ОК.

_hunter написав: выпускает законодательную "постанову" выпускает законодательную "постанову"

Ты забыл про главное: закон который дает Кабмину право по своему хотению прекращать работу произвольного предприятия. В обычной ситуации такое возможно только через суд. А у нас сейчас ситуация обычная, ЧП не введено.Ну и давай глянем что дали результаты закрытия метро, на примере ХарьковаЯ так на завод ездил в 80-х утром, не всегда получалось первым трамваем уехать.В такой давке никакой коронавирус не выживит, согласен?Хорошо что люди не ездят в просторных вагонах метро где на них обязательно нападёт если не вирус то какая-то бацила.А ведь это очевидный ожидаемый результат. Как и такие же очевидные и ожидаемые результаты дали другие меры: прекращение авиасообщения (тыщи застряли за границей, авиакомпании оказались крайними и несут убытки); закрытие магазинов (в дешевых сетях выносят продукты и вводятся лимиты "в одни руки").Не сразу обратил внимание на перл. Ты это сейчас серьезно?Кабмин - законодательную? Ну тогда ничего удивительное что мер Киева своим решением вводит ЧП на территори отдельного города-государства Киев - ведь по конституции Киева он имеет такое право