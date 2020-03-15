Закрити метро, призначити міністрів: Президент пропонує...
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wkbapka2019 написав:RomanTikа у кого льготный период заканчивается в этом месяце? надо было сразу границы закрывать, а не ждать ,пока сюда привезут этот вирус. А последствия этого карантина для Украины могут быть ужасными. Интересно, как завтра часть медперсонала, что живет за городом, доберется на места работы? Надо было хотя бы продумать спец. транспорт.
Переводите деньги на карту со счета. Или вопрос был "как черный нал обезналичить?"? Как и вчера -- на маршрутках.
denislitvinchuk написав:Правильное решение! И все пункты грамотно продуманы. Еще только можно дополнить пункт - регулярная рассылка бесплатного пакета с продуктами и медикаментами от государства для малообеспеченных семей с детьми и для пенсионеров, доплаты делать не обязательно.
Доплату не обязательно ?! Можно просроченные продукты завезти ? Ну однако. Не фиг им выбирать что-то нужное и свежее, можно впарить никому не нужное, гнилое и просроченное? кто будет все это возить ? А лекарства ? Кто-то для иммунтета ест мед, кто-то шиповнк, а кто-то витамины пьет. Мне Актимель подходит, мед лпповый и бузина с цинком. К сожалению эхнацея не помогает. Это к примеру. Желающим деньги. А кому продукты завозить - то по желанию.
wkbapka2019 написав:RomanTik а у кого льготный период заканчивается в этом месяце? надо было сразу границы закрывать, а не ждать ,пока сюда привезут этот вирус. А последствия этого карантина для Украины могут быть ужасными. Интересно, как завтра часть медперсонала, что живет за городом, доберется на места работы? Надо было хотя бы продумать спец. транспорт.
и что что в этом месяце? на новые расходы, то он будет действовать именно до 25 апреля (если конечно это мастеркард, но визу я лично никогда и не беру в качестве кредитки из-за короткого льготного периода). На счет спецтраспорта - согласен и это нужно конечно сделать. Как и доставку еды пожилым одиноким людям.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
_hunter написав:_Еще_ нет. Если не работать на упреждение -- будет.
Без ЧП невозможно закрые метро. Вот в чем петрушка.
Более того, закрытие метро волевым решением недебила тянет на уголовное преступление. Сразу по нескольким статьям.
Точно? Закон України "Про міський електричний транспорт"
Стаття 20. Припинення або обмеження надання транспортних послуг. Організація роботи у надзвичайних умовах1. Тимчасове припинення або обмеження надання транспортних послуг може застосовуватися у випадках, передбачених Правилами дорожнього руху
Правила дорожнього руху 2020
1. Загальні положення 1.8 Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими Правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку.
КабМин выпускает законодательную "постанову" -- вроде все ОК.
_hunter написав:Точно? Закон України "Про міський електричний транспорт"
Стаття 20. Припинення або обмеження надання транспортних послуг. Організація роботи у надзвичайних умовах1. Тимчасове припинення або обмеження надання транспортних послуг може застосовуватися у випадках, передбачених Правилами дорожнього руху
Правила дорожнього руху 2020
1. Загальні положення 1.8 Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими Правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку.
КабМин выпускает законодательную "постанову" -- вроде все ОК.
Ты забыл про главное: закон который дает Кабмину право по своему хотению прекращать работу произвольного предприятия. В обычной ситуации такое возможно только через суд. А у нас сейчас ситуация обычная, ЧП не введено.
Ну и давай глянем что дали результаты закрытия метро, на примере Харькова http://t.me/vekha/3876 Я так на завод ездил в 80-х утром, не всегда получалось первым трамваем уехать.
В такой давке никакой коронавирус не выживит, согласен?
Хорошо что люди не ездят в просторных вагонах метро где на них обязательно нападёт если не вирус то какая-то бацила.
А ведь это очевидный ожидаемый результат. Как и такие же очевидные и ожидаемые результаты дали другие меры: прекращение авиасообщения (тыщи застряли за границей, авиакомпании оказались крайними и несут убытки); закрытие магазинов (в дешевых сетях выносят продукты и вводятся лимиты "в одни руки").
Не сразу обратил внимание на перл. Ты это сейчас серьезно? Кабмин - законодательную? Ну тогда ничего удивительное что мер Киева своим решением вводит ЧП на территори отдельного города-государства Киев - ведь по конституции Киева он имеет такое право
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh написав:... закон который дает Кабмину право по своему хотению прекращать работу произвольного предприятия. В обычной ситуации такое возможно только через суд. А у нас сейчас ситуация обычная, ЧП не введено.
Не сразу обратил внимание на перл. Ты это сейчас серьезно? Кабмин - законодательную? Ну тогда ничего удивительное что мер Киева своим решением вводит ЧП на территори отдельного города-государства Киев - ведь по конституции Киева он имеет такое право
Ты все еще про закрытие метро? -- или мысль потерялась?
Так:
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України видає обов'язкові для виконання акти — постанови і розпорядження.
_hunter написав:Ты все еще про закрытие метро? -- или мысль потерялась?
А закрытие метрополитена это не выделенное тобой "Кабмину право по своему хотению прекращать работу произвольного предприятия", не? Ты хочешь поиграть в игру "я дипломированный юрист и требую точности в формулировках"?
Ну ОК. Кабмине не имет права своим решением ни закрыть, ни прекращать работу, ни приостановить, ни даже поменять график работы произвольного предприятия - у него нет таких прав. Это как если бы Кабмин издал постановление что пользователь _hunter с сайта fincance.ua должен перестать писать на форуме. Кабмину категорически запрещено делать то что не прописано в законах как его обязанности. Как и любому другому государственному органу или чиновнику.
Mind the gap.
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