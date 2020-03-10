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Вакцина від коронавірусу: США хочуть переманити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:06
Пропонуємо до обговорення:
Німецька фармакологічна компанія CureVac вже знаходиться на фінішній прямій до поставленої мети. Дослідники вже близькі до створення препарату проти коронавируса COVID-19.
Дивися повний текст 😷 Вакцина від коронавірусу: США хочуть переманити розробника, Німеччина не продає
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Додано: Пон 16 бер, 2020 19:06
Скоро начнут травить народ очередной вакциной...
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