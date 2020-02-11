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КМДА продовжила термін
пільгової оплати комуналки

КМДА продовжила термін пільгової оплати комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:11

КМДА продовжила термін пільгової оплати комуналки

Пропонуємо до обговорення:
Влада також просить допомогти тим, хто не має можливості заплатити онлайн сам.

Дивися повний текст КМДА продовжила термін пільгової оплати комуналки.
R2
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