Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що країна повинна перейти на державне медичне страхування.
Дивися повний текст Україна повинна перейти на державне медстрахування - голова МОЗ.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:08
Україна повинна перейти на державне медстрахування -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна повинна перейти на державне медстрахування - голова МОЗ.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:08
такой бред и треп, что аж не смешно
по тезисам:
- не бесплатно, а за страховку
-страховки покрывают совсем не каждую болезнь
-больше денег "лучшим" специалистам - значит меньше средним или плавно переходим к удорожанию страховки.
- дополнительные финансы - еще дороже страховка или меньше ее покрытие.
- а откуда самонародятся профессионалы, если их сейчас нет?
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