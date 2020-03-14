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Україна повинна перейти на
державне медстрахування -...

Україна повинна перейти на державне медстрахування -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:08

Україна повинна перейти на державне медстрахування -...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що країна повинна перейти на державне медичне страхування.

Дивися повний текст Україна повинна перейти на державне медстрахування - голова МОЗ.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:08

такой бред и треп, что аж не смешно
по тезисам:
- не бесплатно, а за страховку
-страховки покрывают совсем не каждую болезнь
-больше денег "лучшим" специалистам - значит меньше средним или плавно переходим к удорожанию страховки.
- дополнительные финансы - еще дороже страховка или меньше ее покрытие.
- а откуда самонародятся профессионалы, если их сейчас нет?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:54

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