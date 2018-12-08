RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американець скупив 18 тис.
пляшок дезінфектора, але не...

Американець скупив 18 тис. пляшок дезінфектора, але не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:25

Американець скупив 18 тис. пляшок дезінфектора, але не...

Пропонуємо до обговорення:
Як уточнює The New York Times, дезінфікуючий засіб на Amazon зараз коштує не менше $ 50.

Дивися повний текст 😷 Американець скупив 18 тис. пляшок дезінфектора, але не зміг їх перепродати через бан на Amazon.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94064
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:25

Всего то в 10-12 раз дороже. У нас в 20-50 раз и плевать все хотели на всех и тем более на обещания президента.

Когда в нашем недогосударстве наших "дельцов" начнут карать?

Начинать можно прямо с этой известной площадки: https://rozetka.com.ua/odnorazovie-maski/c4644368/
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2947 раз.
Подякували: 1851 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:42

Лучше сразу с презедента начните. Он когда рот открывает, то ничего кроме выбросов co2 не производит. Цены могут расти, к примеру, если создан дефицит товара. Берем, к примеру, советника президента, главу Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, который скупил на складах медицинские маски и продал в Китай, хорошо при этом наварив деньжат. https://politrada.net.ua/zarabotok-na-k ... l-v-kitaj/
mvi
 
Повідомлень: 85
З нами з: 07.11.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mvi і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американець отримав одночасно 55 тисяч листів із...
R2 » Сер 05 лют, 2020 20:53
1 187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 20:53
Tabak
Кожен американець втратить понад $800 на рік через...
R2 » Пон 27 тра, 2019 09:37
6 858
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 18:57
phantom_systems
Траст Grayscale скупив 1% всіх біткойнів
R2 » Суб 08 гру, 2018 16:07
2 555
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 19:05
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82748)
17.03.2020 00:52
КРИЗИС 2020 (35)
17.03.2020 00:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.