Як уточнює The New York Times, дезінфікуючий засіб на Amazon зараз коштує не менше $ 50.
Дивися повний текст 😷 Американець скупив 18 тис. пляшок дезінфектора, але не зміг їх перепродати через бан на Amazon.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:25
Американець скупив 18 тис. пляшок дезінфектора, але не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Американець скупив 18 тис. пляшок дезінфектора, але не зміг їх перепродати через бан на Amazon.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:25
Всего то в 10-12 раз дороже. У нас в 20-50 раз и плевать все хотели на всех и тем более на обещания президента.
Когда в нашем недогосударстве наших "дельцов" начнут карать?
Начинать можно прямо с этой известной площадки:
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:42
Лучше сразу с презедента начните. Он когда рот открывает, то ничего кроме выбросов co2 не производит. Цены могут расти, к примеру, если создан дефицит товара. Берем, к примеру, советника президента, главу Комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, который скупил на складах медицинские маски и продал в Китай, хорошо при этом наварив деньжат.
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