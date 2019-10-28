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Облгази і обленерго не
відключатимуть споживачів за...

Облгази і обленерго не відключатимуть споживачів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:26

Облгази і обленерго не відключатимуть споживачів за...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємства, що здійснюють надання комунальних послуг не відключатимуть споживачів за неоплачені через карантин рахунки.

Дивися повний текст Облгази і обленерго не відключатимуть споживачів за несплату через карантин.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:26

Ну звичайно, головне щоб пеня капала наростаючим.
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