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Облгази і обленерго не відключатимуть споживачів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:26
Пропонуємо до обговорення:
Підприємства, що здійснюють надання комунальних послуг не відключатимуть споживачів за неоплачені через карантин рахунки.
Дивися повний текст Облгази і обленерго не відключатимуть споживачів за несплату через карантин
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:26
Ну звичайно, головне щоб пеня капала наростаючим.
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