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В Україні подешевшало вино

В Україні подешевшало вино
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:07

В Україні подешевшало вино

Пропонуємо до обговорення:
Так, в лютому 2020 року вартість 1 пляшки вина (столового вітчизняного) обсягом 0,75 л становила 66,3 грн, тоді як в січні 2020 року - 66,7 грн. Таким чином, за місяць вино в Україні подешевшало в середньому на 0,6%.

Дивися повний текст В Україні подешевшало вино.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:07

до европейских минимумов (около 1 евро) ещё падать и падать
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