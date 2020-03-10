Що означає карантин в столиці, і як можна перевірити страховий стаж онлайн.
Дивися повний текст День фінансів, 16 березня: карантин (не тільки в Києві), перевірка страхового стажу (в онлайн-режимі), транзит газу (перший short-haul).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:11
День фінансів, 16 березня: карантин (не тільки в Києві),...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів, 16 березня: карантин (не тільки в Києві), перевірка страхового стажу (в онлайн-режимі), транзит газу (перший short-haul).
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:11
Навіть https не використовується!
Це просто клондайк для хакерів - школярів!
Скоро ваши електронні цифрові підписи опиняться в електронних реєстрах під угодами про продаж вашої нерухомості
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:16
Re: День фінансів, 16 березня: карантин (не тільки в Києві),
кредиты можно уже не возвращать.Позвонят- просто кашлять в микрофон)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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