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Міжбанк: спостерігаємо
відлуння світових потрясінь

Міжбанк: спостерігаємо відлуння світових потрясінь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:46

Міжбанк: спостерігаємо відлуння світових потрясінь

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок валютний ринок знову лихоманило, а тиск на гривню поки тільки продовжує наростати. Час спекулянтів.

Дивися повний текст Міжбанк: спостерігаємо відлуння світових потрясінь.
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