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Минулого року через "сірий імпорт" електроніки Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала генеральний директор асоціації "Українські імпортери побутової електроніки" Софія Арасланова на брифінгу 16 березня в Києві.
Дивися повний текст Минулого року через \"сірий імпорт\" електроніки Україна недоотримала 5 мільярдів
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