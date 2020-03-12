Дефолт не страшний тій країні, де уряд і бізнесу правильно вибудувані відносини. Про це у своєму блозі написав міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук, передає УНН.
Дивися повний текст Експерт розповів, хто \"витягне\" Україну з дефолту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:48
Експерт розповів, хто "витягне" Україну з дефолту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповів, хто \"витягне\" Україну з дефолту.
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:48
Так и видно торчащие за этой статьей Бенины уши !
"Украина сможет выйти из сложной экономической ситуации с минимальными потерями при одном условии — если взаимоотношения государства с крупными национальными инвесторами"
|