Дефолт не страшний тій країні, де уряд і бізнесу правильно вибудувані відносини. Про це у своєму блозі написав міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук, передає УНН.
Дивися повний текст Експерт розповів, хто \"витягне\" Україну з дефолту.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:48
Експерт розповів, хто "витягне" Україну з дефолту
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Дивися повний текст Експерт розповів, хто \"витягне\" Україну з дефолту.
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:48
Так и видно торчащие за этой статьей Бенины уши !
"Украина сможет выйти из сложной экономической ситуации с минимальными потерями при одном условии — если взаимоотношения государства с крупными национальными инвесторами"
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:57
Ну это уже вообще ...
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:38
Под визги коронавируса можно и дефолт организовать. Главное красиво сыграть. Чтобы поверили.
Лично я за дефолт. Народ этих денег не увидел. Их разграбили и вывезли обратно к тем кто одалживал бабло.
Дефолт это по справедливости.
И дающие деньги изначально знали, что разворуют и вывезут из страны.
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