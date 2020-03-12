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Експерт розповів, хто
"витягне" Україну з дефолту

Експерт розповів, хто "витягне" Україну з дефолту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:48

Експерт розповів, хто "витягне" Україну з дефолту

Пропонуємо до обговорення:
Дефолт не страшний тій країні, де уряд і бізнесу правильно вибудувані відносини. Про це у своєму блозі написав міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук, передає УНН.

Дивися повний текст Експерт розповів, хто \"витягне\" Україну з дефолту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:48

Так и видно торчащие за этой статьей Бенины уши !

"Украина сможет выйти из сложной экономической ситуации с минимальными потерями при одном условии — если взаимоотношения государства с крупными национальными инвесторами"
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:57

Это возможно сделать через дифференциацию системы налогообложения для украинских производителей

Ну это уже вообще ...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:03

Вся власть олигархам!!! Ура, панове ))
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:38

Под визги коронавируса можно и дефолт организовать. Главное красиво сыграть. Чтобы поверили.
Лично я за дефолт. Народ этих денег не увидел. Их разграбили и вывезли обратно к тем кто одалживал бабло.
Дефолт это по справедливости.
И дающие деньги изначально знали, что разворуют и вывезут из страны.
p_a_l
 
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За цими тучами експертів звичайний трьоп.
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