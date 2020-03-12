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Як нарахують зарплату вчителям на час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:09
Пропонуємо до обговорення:
На час карантину в школах вчителі будуть отримувати заробітну плату.
Дивися повний текст Як нарахують зарплату вчителям на час карантину
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R2
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:10
ну да, в счет отпуска
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vetalok
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