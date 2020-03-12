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Як нарахують зарплату
вчителям на час карантину

Як нарахують зарплату вчителям на час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:09

Як нарахують зарплату вчителям на час карантину

Пропонуємо до обговорення:
На час карантину в школах вчителі будуть отримувати заробітну плату.

Дивися повний текст Як нарахують зарплату вчителям на час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:10

ну да, в счет отпуска
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