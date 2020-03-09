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Рада призначила Венедіктову
генпрокурором (фото)

Рада призначила Венедіктову генпрокурором (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:30

Рада призначила Венедіктову генпрокурором (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на позачерговому засіданні призначила Ірину Венедіктову генеральним прокурором України.

Дивися повний текст Рада призначила Венедіктову генпрокурором (фото).
R2
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она ж тупая шо пробка
mvi
 
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Схожа на Терешкову
uaplde
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