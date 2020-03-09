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Рада призначила Венедіктову генпрокурором (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:30
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на позачерговому засіданні призначила Ірину Венедіктову генеральним прокурором України.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:30
она ж тупая шо пробка
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:46
Схожа на Терешкову
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