Верховна Рада на позачерговому засіданні призначила Ірину Венедіктову генеральним прокурором України.
Дивися повний текст Рада призначила Венедіктову генпрокурором (фото).
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:30
Рада призначила Венедіктову генпрокурором (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада призначила Венедіктову генпрокурором (фото).
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:09
mvi, ну не тупее юлика, у неё хоть профильное образование.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:36
Re: Рада призначила Венедіктову генпрокурором (фото)
Границы на замке. Теперь можно и петрушку сажать с бурячками.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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