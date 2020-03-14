Раніше глава компаній SpaceX і Tesla написав в Twitter, що паніка з приводу коронавируса - це дурість.
Дивися повний текст Ілон Маск висловився про коронавірус COVID-19.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38
Ілон Маск висловився про коронавірус COVID-19
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Дивися повний текст Ілон Маск висловився про коронавірус COVID-19.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38
С этим короновирусом неясным остается только, на каком этапе собираються получить деньги. Налог на короновирус - не введешь. Остается - дорогая вакцина.
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