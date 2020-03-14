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Ілон Маск висловився про
коронавірус COVID-19

Ілон Маск висловився про коронавірус COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38

Ілон Маск висловився про коронавірус COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Раніше глава компаній SpaceX і Tesla написав в Twitter, що паніка з приводу коронавируса - це дурість.

Дивися повний текст Ілон Маск висловився про коронавірус COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38

С этим короновирусом неясным остается только, на каком этапе собираються получить деньги. Налог на короновирус - не введешь. Остается - дорогая вакцина.
zloy_ukr
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