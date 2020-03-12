Відповідне рішення підтримали 344 народні депутати України.
Дивися повний текст 😷 Прийнято законопроект про запобігання коронавірусу в Україні.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38
Прийнято законопроект про запобігання коронавірусу в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Прийнято законопроект про запобігання коронавірусу в Україні.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38
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