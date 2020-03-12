Відповідне рішення підтримали 344 народні депутати України.
Дивися повний текст 😷 Прийнято законопроект про запобігання коронавірусу в Україні.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38
Прийнято законопроект про запобігання коронавірусу в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Прийнято законопроект про запобігання коронавірусу в Україні.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38
Что там, Радуцкого уже наказали за продажу масок в Китай? Мародер туев ...
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:59
З 17 березня в Києві максимально обмежується:
А когда парламент Киева принял этот закон? А то что-то ничего не слышал о внесении президентом Киева такой инициативы.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11
Рассадник вирусов- это разливная очищенная вода продающаяся в магазинах.Лейка привязанная к крану в магазинах,которую берут руками и вставляют в ёмкость для воды,сам кран который тоже открывается руками.Кто знает ,болен человек который пришёл за водой или нет?Ни кто не обрабатывает антисептиком ни кран ни лейку за каждым покупателем.Вот здесь и есть рассадник вируса.И обьявленый карантин до одного места!
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