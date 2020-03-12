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Прийнято законопроект про
запобігання коронавірусу в...

Прийнято законопроект про запобігання коронавірусу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38

Прийнято законопроект про запобігання коронавірусу в...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення підтримали 344 народні депутати України.

Дивися повний текст 😷 Прийнято законопроект про запобігання коронавірусу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:38

Что там, Радуцкого уже наказали за продажу масок в Китай? Мародер туев ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:59

З 17 березня в Києві максимально обмежується:

А когда парламент Киева принял этот закон? А то что-то ничего не слышал о внесении президентом Киева такой инициативы.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11

Рассадник вирусов- это разливная очищенная вода продающаяся в магазинах.Лейка привязанная к крану в магазинах,которую берут руками и вставляют в ёмкость для воды,сам кран который тоже открывается руками.Кто знает ,болен человек который пришёл за водой или нет?Ни кто не обрабатывает антисептиком ни кран ни лейку за каждым покупателем.Вот здесь и есть рассадник вируса.И обьявленый карантин до одного места!
inna_giryavenko
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