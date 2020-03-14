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"Президентська" доплата по тисячі гривень пенсіонерам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень.
Дивися повний текст \"Президентська\" доплата по тисячі гривень пенсіонерам коштуватиме бюджету 10 мільярдів
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:08
ГДЕ вы их возьмете????
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