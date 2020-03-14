"Президентська" доплата по тисячі гривень пенсіонерам...

Я точно не против разовой выплаты пенсионерам 1000 грн, однозначно им они не лишние.
Но, учитывая ситуацию при которой это вдруг
было решено сделать считаю это лишь очередным подтверждением
полнейшей глупости нашего правительства
Если бы реально
переживали за самую рисковую категорию - пенсионеров, то 10 миллиардов гривень - это несколько тысяч самых современных аппаратов искусственной вентиляции лёгких + минимум миллиард медицинских масок (по заводской цене конечно).
А так, тупо проедят за пару недель карантина эту сумму, ну а дальше - "помоги себе сам"