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"Президентська" доплата по тисячі гривень пенсіонерам...
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень.
Дивися повний текст \"Президентська\" доплата по тисячі гривень пенсіонерам коштуватиме бюджету 10 мільярдів
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:08
ГДЕ вы их возьмете????
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ruslan42212
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:02
там де и на премии
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super_mohito
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:54
Сваю зарплату пусть урежут премии. Пусть неполучают в конвертах по 10-15 тысяч долоров на лапу.
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kokan603
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:58
Общее количество пенсионеров в Украине – 11,3 млн человек. Из них, по данным Пенсионного фонда, только 11,6% имеют пенсию превышающую 5 тыс грн. Остальные 88,4% – или 10,023 млн человек – получают менее 5 тыс грн.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:12
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:27
А зарплату хто в селах буде платити по 5000 грн.?
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pogorelets
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:34
Я точно не против разовой выплаты пенсионерам 1000 грн, однозначно им они не лишние.
Но, учитывая ситуацию при которой это вдруг
было решено сделать считаю это лишь очередным подтверждением
полнейшей глупости нашего правительства
Если бы реально
переживали за самую рисковую категорию - пенсионеров, то 10 миллиардов гривень - это несколько тысяч самых современных аппаратов искусственной вентиляции лёгких + минимум миллиард медицинских масок (по заводской цене конечно).
А так, тупо проедят за пару недель карантина эту сумму, ну а дальше - "помоги себе сам"
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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EKO
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:53
Была "юлина тысяча" и "петина тысяча в день".
Теперь видать время "вовиной тысячи" пришло.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Сер 18 бер, 2020 07:03
Тупоголові Зе. А якщо пенсіонер одержує 5001 гривню, то йому не дадуть, а якщо 4999, то дадуть і він буде мати 5999. Всі роки при владі були барани, але тепер прийшли зелені барани. Напевно, в когось з них мама або баба одержує менше 5000. Якщо б вони розробили правильну формулу, то тому хто одержує мінімальну пенсію треба підняти, а хто > 10000 піднімати, індексувати думаю поки що не треба, але їм туго доходить і їм простіше кинути деколи кісточку без елементарної логіки.
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nick_pnf
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