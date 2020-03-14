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"Президентська" доплата по
тисячі гривень пенсіонерам...

"Президентська" доплата по тисячі гривень пенсіонерам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:32

Він нехай заставить свій Уряд виконати Закон і з 1 Березня перерахувати пенсію для всіх пенсіонерів,а не кидати "кістку" срівчуття !!!!!
ihor_tsurpita
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:09

Что за бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Речь идет о пенсионерах с пенсией менее 4000 грн и ЗАБОЛЕВШИХ коронавирусом, таких в Украине аж 7 человек (и неизвестно,пенсионеры ли они с пенсией менее 4000 грн!).
galex_184
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