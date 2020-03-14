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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 07:32
Він нехай заставить свій Уряд виконати Закон і з 1 Березня перерахувати пенсію для всіх пенсіонерів,а не кидати "кістку" срівчуття !!!!!
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:09
Что за бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Речь идет о пенсионерах с пенсией менее 4000 грн и ЗАБОЛЕВШИХ коронавирусом, таких в Украине аж 7 человек (и неизвестно,пенсионеры ли они с пенсией менее 4000 грн!).
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:51
если таким п*** как Лещенко не платить по 500т в месяц, то хватит доплаты уже для 500 пенсионеров. А похожих контрацептивов вагон и маленькая тележка.
Стоит только промониторить зарплаты и премии в МОЗе и этой бесполезной Нац службе здоровья.
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:33
Отвечу вашими же словами:
Обсуждаемая статья, это перепечатка полностью статьи на
И еще:
О "заболевших" - ни слова.
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