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Один з банків призупинив продаж і видачу готівкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба банку.
Дивися повний текст Один з банків призупинив продаж і видачу готівкової іноземної валюти
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:10
понятный ход от рос банка - раскачка паники усилится многократно
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