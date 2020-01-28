Про це повідомляє пресслужба банку.
Дивися повний текст Один з банків призупинив продаж і видачу готівкової іноземної валюти.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:10
Один з банків призупинив продаж і видачу готівкової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Один з банків призупинив продаж і видачу готівкової іноземної валюти.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:41
НЕТ! Ощадбанк тоже заявил про закрытие отделений, будет работать одно отделение в городе. каждый день.
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:48
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