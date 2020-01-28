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Один з банків призупинив
продаж і видачу готівкової...

Один з банків призупинив продаж і видачу готівкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:10

Один з банків призупинив продаж і видачу готівкової...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба банку.

Дивися повний текст Один з банків призупинив продаж і видачу готівкової іноземної валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:10

понятный ход от рос банка - раскачка паники усилится многократно
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:41

НЕТ! Ощадбанк тоже заявил про закрытие отделений, будет работать одно отделение в городе. каждый день.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:48

  ruslan42212 написав:понятный ход от рос банка - раскачка паники усилится многократно

ну рузьке своих не бросают))..
Джон
 
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