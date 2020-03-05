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НБУ пояснив нестачу
валюти в банках

НБУ пояснив нестачу валюти в банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:22

НБУ пояснив нестачу валюти в банках

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні.

Дивися повний текст НБУ пояснив нестачу валюти в банках.
R2
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