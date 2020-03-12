Вівторок знову буде тяжким днем на міжбанку і пройде під егідою активних спекулятивних атак на гривню.
Дивися повний текст Міжбанк: спекулянти продовжать заробляти на страху.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:39
Міжбанк: спекулянти продовжать заробляти на страху
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: спекулянти продовжать заробляти на страху.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:39
Де тот курс бигмака ? Может поможет. В общем писец, нужно закупаться, цена космос. Зеленскому привет. Реформаторы хреновы. То яйца то вирус. Всегда что то мешает.
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:57
интересно до скольких поднимут и как потом откупать обратно будут...
зачем работающая промышленность, пока можно население стричь!
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:46
Нацбанк напечатал слишком много макулатуры и залатал ею дыры от откатов и распилов, при чем тут абстрактные "спекулянты" и "мировой кризис"?
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