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Міжбанк: спекулянти
продовжать заробляти на страху

Міжбанк: спекулянти продовжать заробляти на страху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:39

Міжбанк: спекулянти продовжать заробляти на страху

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок знову буде тяжким днем ​​на міжбанку і пройде під егідою активних спекулятивних атак на гривню.

Дивися повний текст Міжбанк: спекулянти продовжать заробляти на страху.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:39

Де тот курс бигмака ? Может поможет. В общем писец, нужно закупаться, цена космос. Зеленскому привет. Реформаторы хреновы. То яйца то вирус. Всегда что то мешает.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:57

интересно до скольких поднимут и как потом откупать обратно будут...
зачем работающая промышленность, пока можно население стричь!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:26

Твари. Я надеюсь мимо них вирус не пройдёт.
Contortum
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:46

Нацбанк напечатал слишком много макулатуры и залатал ею дыры от откатов и распилов, при чем тут абстрактные "спекулянты" и "мировой кризис"?
svk_neo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:19

сначало пирамиду строили а сейчас спекулянти виновати?
sopkotomhu
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